Marko Guduric: Bu benim son maçımdı

Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
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Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Marko Guduric, Beşiktaş Fibabanka maçının ardından açıklama yaptı. Takımdan ayrılacağını açıklayan Guduric, ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı, herkes biliyor galiba.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı kendi sahasında 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-Lacivertlilerde son maçına çıkan Marko Guduric, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''BU BENİM SON MAÇIMDI''

Son maçını oynadığını söyleyen Guduric, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.

"AĞLAYACAĞIM!"

Sözlerine devam eden Guduric, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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