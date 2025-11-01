Haberler

Mario Lemina: "Kazanamadığımız için mutsuzum"

Güncelleme:
Galatasaray'ın Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Mario Lemina, takımın kazanamamasının üzücü olduğunu belirtti. Bireysel performansını önemsemediğini ifade eden Lemina, Galatasaray'ın iyi bir savunma hattına sahip olduğunu vurguladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçın hazırlıklarına odaklandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina, bugün kazanamadıkları için mutsuz olduğunu belirtti.

Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansıyla ilgilenmediğini dile getiren Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." dedi.

Gabonlu oyuncu, Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu için özel olarak hazırlanmadığını dile getirerek, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp, sahaya çıktık. Bir tek kazanamadığımız için mutsuzum." değerlendirmesinde bulundu.

Lemina, Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu aktararak, "Ben gelemden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz. Bunun devamında gol atıyoruz. Bu şekilde kazanıyoruz. Defansif katkım da bu şekilde oluyor." diye konuştu.

Gabonlu orta saha, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili ise "Benim için önemli olan iyi bir takım kurmamız. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Ajax ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Sonrasını düşünürüz." ifadelerini kullandı.

