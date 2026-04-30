Mardin'de taraftar, play-off maçını dev ekrandan izledi

Mardin'de taraftar, play-off maçını dev ekrandan izledi
2'nci Lig Kırmızı Grup play-off 1'inci tur maçında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor'a konuk olan Mardin 1969 Spor taraftarı, deplasman yasağı nedeniyle maçı Artuklu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup play-off 1'inci tur maçında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor'a konuk olan Mardin 1969 Spor taraftarı, deplasman yasağı nedeniyle maçı Artuklu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'u 71 puanla 2'nci sırada bitirerek play-off'a katılmaya hak kazanan Mardin 1969 Spor, ilk maçta deplasmanda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaştı. Maç öncesi Kahramanmaraş İl Güvenlik Kurulu tarafından Mardin temsilcisinin taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemesi kararı alındı. Tribünde maçı takip edemeyecek Mardin 1969 Spor taraftarı için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, maçı kurulan dev ekranda izledi. Giydikleri Mardin 1969 Spor formaları ve atkılarla takımlarına destek veren taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı