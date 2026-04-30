Mardin'de taraftar, play-off maçını dev ekrandan izledi

2'nci Lig Kırmızı Grup play-off 1'inci tur maçında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor'a konuk olan Mardin 1969 Spor taraftarı, deplasman yasağı nedeniyle maçı Artuklu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'u 71 puanla 2'nci sırada bitirerek play-off'a katılmaya hak kazanan Mardin 1969 Spor, ilk maçta deplasmanda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaştı. Maç öncesi Kahramanmaraş İl Güvenlik Kurulu tarafından Mardin temsilcisinin taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemesi kararı alındı. Tribünde maçı takip edemeyecek Mardin 1969 Spor taraftarı için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, maçı kurulan dev ekranda izledi. Giydikleri Mardin 1969 Spor formaları ve atkılarla takımlarına destek veren taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

