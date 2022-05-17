Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi - Haberler

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Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle 'Gençlik Koşusu' düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında asayiş, trafik ve komando timlerince güvenlik tedbirleri aldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik Koşusu, Nusaybin, Mardin, Spor, Haberler

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