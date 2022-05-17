Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi - Haberler

Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.
NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle 'Gençlik Koşusu' düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında asayiş, trafik ve komando timlerince güvenlik tedbirleri aldı. - MARDİN
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