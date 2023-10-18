TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.

TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu ile 22 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.