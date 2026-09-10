Haberler

Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Hamzabeyli Antrenman Sahası'ndaki idmanda futbolcular, yenilenme ve top kapma çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ekranlara dönüş: 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip değişimiyle gündemde

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ekranlara döndü: Değişimi şaşırttı
Adliye içerisinde taraflar birbirine girdi: Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Kadınlar bile saldırdı! Dehşet anları kamerada
İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

Yakalanmasa ne yapacaktı? Elindekileri gören hemen polisi aradı

18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Pankartta yazan nota beğeni yağıyor
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı