Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor
+24 sitede yayında
Güncelleme:
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Hamzabeyli Antrenman Sahası'ndaki idmanda futbolcular, yenilenme ve top kapma çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA