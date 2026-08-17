Mardin 1969 Spor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde başladı. Antrenman ısınma, koşu ve çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mardin 1969 Spor'un, 23 Ağustos Pazar günü Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladığı belirtildi.
Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, atletik koşu ve çift kale maçla tamamlandığını kaydedildi.
Kırmızı-lacivertlilerin, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdüreceği vurgulandı.
Kaynak: AA