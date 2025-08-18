Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu

Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Süper Lig'de ilk maçına çıkan ikas Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe, maçı 7 kurtarışla tamamladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Marcos Felipe'nin yanına giderek oyuncuyu tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

MARCOS FELIPE MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya konuk ekibin yeni kalecisi Marcos Felipe damga vurdu. Süper Lig'de ilk maçına çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı kaleci, maçı 7 kurtarışla tamamladı. Deneyimli eldiven, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını son saniyeye kadar maçın içinde tuttu.

SOLSKJAER TEBRİK ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Marcos Felipe'nin yanına giderek maç içinde gösterdiği performans nedeniyle oyuncuyu tebrik etti.

