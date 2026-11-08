Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Marco Bezzecchi, Katar Grand Prix'sinde sezonun 6. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı olan Katar Grand Prix'sini Aprilia pilotu Marco Bezzecchi kazandı. Bezzecchi, Lusail Uluslararası Pisti'nde 22 tur sonunda bu sezon 6. galibiyetine ulaşırken Marc Marquez ikinci, Raul Fernandez üçüncü oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Sezonun 20. yarışı, Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde, 22 tur üzerinden düzenlendi.

Marco Bezzecchi, 41 dakika 29.173 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 3.083 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 3.614 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 21. etabı Portekiz Grand Prix'si, 22 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 431

2. Jorge Martin (İspanya): 371

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357

4. Pedro Acosta (İspanya): 309

5. Ai Ogura (Japonya): 294

Kaynak: AA
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı19

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor64

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

Eyvah eyvah! İrfan'dan Sergen Yalçın'ı çılgına çevirecek hareket
Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig ekibinden 18 yıl sonra bir ilk
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Esenyurt'ta kelepçesi açılarak kaçırılan firari, 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Kelepçesini açıp kaçırmışlardı! 6 ay sonra dronla yakalandı