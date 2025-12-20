Haberler

Asensio'dan son 9 maçta 12 gollük katkı

Asensio'dan son 9 maçta 12 gollük katkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Eyüpspor maçında 1 gol ve 1 asist ile son 9 maçta toplamda 12 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Eyüpspor maçında 1 gol, 1 asist yaparak, son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada Talisca'dan aldığı topla ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı. Asensio, son haftalardaki yükselen performansına bugün de devam etti. Deneyimli oyuncu 75. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de pası veren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşan İspanyol futbolcu son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı. Asensio, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasını da 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Asensio, Eyüpspor'a karşı 89. dakikada yerini Haydar Karataş'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
title