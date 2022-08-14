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Marc Bartra, Trabzonspor'da! Uçaktan yapılan paylaşıma taraftardan beğeni yağdı

Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı renklerine bağladı. Transferi sosyal medyadan duyuran bordo-mavililer, futbolcunun Trabzon'a gelen uçakta yaptığı açıklamaları paylaştı. Trabzonspor taraftarına seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" dedi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Real Betis forması giyen 31 yaşındaki savunmacı Marc Bartra'yı renklerine bağladı.

"BİZE HER YER TRABZON!"

Transferi sosyal medyadan duyuran Trabzonspor, futbolcunun Trabzon'a gelen uçakta yaptığı açıklamaları paylaştı. Videoda Trabzonspor taraftarına seslenen Marc Bartra, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Marc Bartra Spor Haberler

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