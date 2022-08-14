Marc Bartra, Trabzonspor'da! Uçaktan yapılan paylaşıma taraftardan beğeni yağdı

Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı renklerine bağladı. Transferi sosyal medyadan duyuran bordo-mavililer, futbolcunun Trabzon'a gelen uçakta yaptığı açıklamaları paylaştı. Trabzonspor taraftarına seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon!" dedi.