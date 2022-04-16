Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda giydiği 10 numaralı forması müzayedede satılacak

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada giydiği ve ünlü "Tanrı'nın Eli" ile "Yüzyılın Golü" adı verilen iki golünü attığı forması 20 Nisan'da açık artırma için tekliflere açılacak.

Müzayede evi Sotheby's, Maradona'nın ünlü formasının satış fiyatının 4 ila 6 milyon pound arasında olmasının beklendiğini ve 20 Nisan'da formanın tekliflere açılacağını ifade etti. İngiltere ve Arjantin, 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Haziran 1986'da karşı karşıya gelmiş, o sırada 25 yaşındaki Maradona maçta 2 gol kaydetmişti. Arjantin maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.