Çifte şampiyon Manisa'dan

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Kız ve Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda derece elde eden Manisalı sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Manisa'yı başarıyla temsil eden Alaşehir Tepeköy Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Şampiyonada Sudenaz Aktaş, 45 kiloda hem sağ hem de sol kolda Türkiye birincisi olarak çifte şampiyonluk elde etti.

Ali Berk Ölmez, 40 kilo sol kolda Türkiye ikincisi olurken, Rabia Kaygısız ise 35 kilo sağ kolda Türkiye üçüncüsü, sol kolda ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Başarılı sporcular ile beden eğitimi öğretmeni Fatih Bektaş'ı makamında kabul eden İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları tek tek tebrik ederek çeşitli ödüller verdi.

Genç sporcuların elde ettiği başarının Manisa adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk, "Konya'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcularımızı ve öğretmenimizi gönülden tebrik ediyorum. Gösterdikleri gayret ve mücadeleyle başarıya ulaşan öğrencilerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Manisa olarak sporun her branşında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün sporculara verdiği destek ve başarıya gösterdiği hassasiyetin, genç sporcuların motivasyonunu artırdığı belirtilirken, Manisa'nın spor alanındaki yükselen başarısı bir kez daha gözler önüne serildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı