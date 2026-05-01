Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Büşra Kılıçlı ile anlaştı

VOLEYBOLDA tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükseldikten sonra transfer harekatına hızlı başlayan Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden orta oyuncu Büşra Kılıçlı ile güçlendirdi. Eczacıbaşı altyapısından yetiştikten sonra kariyeri boyunca Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor ve Kuzeyboru gibi önemli kulüplerde forma giyen milli oyuncu Manisa ekibine imza attı.

