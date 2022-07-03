Manisa Sanayi Yıldızspor'dan kaleye takviye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Sanayi Yıldızspor'dan kaleye takviye

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa Sanayi Yıldızspor'dan kaleye takviye

Bölgesel Amatör Lig'de sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Manisa Sanayi Yıldızspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'de sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Manisa Sanayi Yıldızspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Manisa Sanayi Yıldızspor en son Yalovaspor forması giyen kaleci Erhan Yıldız'ı renklerine bağladı.

Transferin gözde ekibi, Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve teknik direktör Halit Alaca, yeni sezonda Sanayi Yıldızspor'u BAL'dan profesyonel lige taşıyacak kadro için transferlere devam ediyor. Manisa ekibi son olarak Yalovaspor forması giyen kaleci Emin Abadanç ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, "Hedeflerimiz doğrultusunda kadromuzu güçlendiriyoruz. Karakterli bir oyuncu grubumuz olacak. Hazırlık dönemi sonrası sezona iyi başlamayı istiyoruz" dedi. Sanayi Yıldızspor'un yeni transferi Eren Abadanç ise, "Buraya gelirken tereddüt bile etmedim. Çünkü güzel bir oluşum var. Takımın başarısı için hep birlikte kenetleneceğiz." şeklinde konuştu.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Eren, Bergama Belediyespor, Karaman FK, Ağrı 1970, Yatağan SK, Muğlaspor, Artvin Hopaspor ve Yalovaspor formaları giyip, şampiyonluklar yaşadı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalovaspor Gökkaya Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title