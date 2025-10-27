Manisa Futbol Kulübü, Muğlaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında konuk edeceği Muğlaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor'u ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü, 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, hafta sonu oynanan SMS Grup Sarıyerspor maçında görev alan futbolcular salonda yenileme ve kuvvet çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MANİSA