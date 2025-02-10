Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Manisa Futbol Kulübü Kocaelispor'u Konuk Ediyor

Manisa Futbol Kulübü Kocaelispor'u Konuk Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor ile yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak olacak. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlara iç saha maçları ücretsiz.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında lider Kocaelispor ile karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kemal Savaş olacak.

Kocaelispor maçının bilet satışı devam ediyor

Öte yandan Kocaelispor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz maç

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarlar Passolig kartı sahibi olması gerekiyor.

Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.