Manisa FK ve Teksüt Bandırmaspor Berabere Kaldı

Manisa FK ve Teksüt Bandırmaspor Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor, karşılaştıkları maçta 1-1 berabere kaldı. Maçta Teksüt Bandırmaspor'un golü Paixao'nun penaltısıyla gelirken, Manisa FK'nın golü ise Atınç Nukan'ın kendi kalesine attığı golle oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 84 Muhammet Ensar Akgün), Fofana (Dk. 90+4 Oktay Gürdal), Minchev (Dk. 64 Diallo)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer (Dk. 90+6 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mulumba (Dk. 78 Kerim Avcı), Mehmet Özcan, N'Dongala (Dk. 69 Paulinho), Murat Cem Akpınar, Messaoudi, Paixao (Dk. 70 Diony)

Goller: Dk. 61 Paixao (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 79 Atınç Nukan (Kendi kalesine) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 19 Arslanagic, Dk. 22 Cissokho, Dk. 89 Osuji, Kadir Kaan Yurdakul (Maç bittikten sonra) (Manisa FK), Dk. 44 Murat Cem Akpınar, Dk. 78 Atınç Nukan, Dk. 90+3 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
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