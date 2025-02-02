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Manisa FK ve Solwie Energy Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

Manisa FK ve Solwie Energy Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Ramirez ve Umut Erdem (Manisa FK) ile Talha Ülvan ve Doh (Fatih Karagümrük) tarafından atıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. 73 Yusuf Talum), Birkan Yılmaz (Dk. 73 Bartu Göçmen), Ensar Akgün, Umut Erdem (Dk. 84 Fofana), Kerem Arık (Dk. 73 Kazım Can Kahya), Arslanagic, Diallo, Ramirez, Kaan Kanak, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Minchev)

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Furkan Bekleviç, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Talha Ülvan, Doh, Atakan Çankaya, Camacho (Dk. 90+1 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Muhammed Mert), Dovedan (Dk. 46 Serginho), Gray (Dk. 90+1 Baran Demiroğlu)

Goller: Dk. 8 Ramirez, Dk.18 Umut Erdem (Manisa FK), Dk. 34 Talha Ülvan, Dk. 38 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 55 Umut Erdem, Dk. 78 Diallo Dk. 90+3 Ensar Akgün (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Ramirez (Manisa FK)

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.???????

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
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