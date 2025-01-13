Manisa FK, Ümraniyespor'a 3-0 Mağlup Oldu

- Manisa FK-Ümraniyespor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "Bugün zor bir müsabakaya çıktık. Müsabakanın zor olacağını biliyorduk. İki takım da denk mücadele içerisinde olmak ve puan durumunda maçın kazananı yukarılara, kaybedenin aşağılara gelebileceği bir müsabakaydı. İlk 20 dakikada art arda gelen gollerle oyun bir anda aleyhimize dönüştü ve 30'uncu dakikadan sonra oyun kontrolünü elimize geçirdik. İyi oynamaya başladık. Bu arada golü bulabilseydik biraz daha farklı bir müsabaka olabilirdi. Golü bulamadık. İkinci yarı yağmurla beraber sahanın ağırlaşması, kuvvetler şeklinde geçti. Tabii bu arada rakibin kalecisinin de yaptığı kurtarışlar da vardı. Söylenebilecek bir şey yok. Üzgünüz. Önümüzdeki İstanbulspor maçına bakacağız. Ümraniye takımına da başarılar dileriz" diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise "Öncelikle oyuncularımızı kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Manisa 3 haftadır bir çıkış içerisindeydi. Biz buraya kendi çıkışımızı başlatmak için gelmiştik. Ağır saha şartlarında oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İlk yarı 3-0 skordan sonra biraz sıkıntı yaşadık ve bunun sebepleri, sonuçları bunu kendi içimizde değerlendireceğiz. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız" dedi.