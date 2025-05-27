Manisa FK'nın Yeni Sezon Hedefleri ve Transfer Stratejisi

Manisa FK'nın Yeni Sezon Hedefleri ve Transfer Stratejisi
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Taner Taşkın, yeni sezon hazırlıkları ve transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın başarıya aç oyuncularla bir araya geleceğini vurgulayan Taşkın, sabırlı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübünde 2025-2026 sezonunda da takımın başında olacak olan Teknik Direktör Taner Taşkın yeni sezon ve transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Transferde aceleci davranmayacaklarını belirten Taşkın, "En önemli kriterlerimizden biri başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım oluşturmak" dedi.

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 18 mağlubiyetle topladığı 48 puan ve averajla ligde kalmayı başaran Manisa FK'da 2025-2026 sezonu hazırlıkları başlıyor. Manisa FK, sezonun 29. haftasında takımın başına getirilen Taner Taşkın'la yeni sezon için de anlaşarak takımı emanet etti. Taşkın, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu mutlu sonla bitirdiklerini kaydeden Taşkın, "Öncelikle geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalması için canla başla mücadele eden oyuncu kardeşlerimize ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için ve şehrimiz için birer kahramandır. Yeni sezonda yola devam etmek için en doğru yapılanma ile sezona başlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Transferde sabırlı ve özenli davranacağız"

Transferde aceleci davranmayacaklarını belirten Taşkın, "Yeni sezon öncesi transferde aceleci olmayacağız. İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet kadro oluşturmak istiyoruz. Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Oyuncu seçim kriterlerimiz de genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla birlikte olacak. Şehrimize yakışan bir futbol kültürü ile yeni sezona hazırlık yapmak istiyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım oluşturmak. Bu konuda sabırlı ve özenli davranmak istiyoruz. Manisalılara ve taraftarlarımıza güzel futbol ve gurur duyacakları bir takım izlettirmek en büyük hedefimiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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