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Manisa FK, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Yendi

Manisa FK, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Yendi
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 85 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan Yurdakul), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Ensar Akgün), Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit)

Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 75 Özgür Aktaş), Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman Çelik (Dk. 46 Emre Gültekin), Rotariu, Owusu, Cephas (Dk. 66 Bajic), Laura (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 28 Minchev, Dk. 45 Bartu Göçmen (Manisa FK), Dk. 54 Owusu ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 77 Emre Gültekin, Dk. 82 Özgür Aktaş ( Mke Ankaragücü ), Dk. 23 Yusuf Talum, Dk. 23 Bartu Göçmen, Dk. 26 Cissokho (Manisa FK)

MANİSA (AA) – Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

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Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
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