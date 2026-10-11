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Manisa FK, Kayserispor deplasmanında 90+3'te yediği golle 3-2 mağlup oldu

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Manisa FK, Kayserispor deplasmanında 90+3'te yediği golle 3-2 mağlup oldu
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TRENDYOL 1'inci Lig'de lider Metro Holding Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Manisa FK, 90+3'te yediği golle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla toplam 4'üncü mağlubiyetini alan Manisa FK'nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 9 puanda kalan ekip alt sıralara doğru geriledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından lider Metro Holding Kayserispor'la deplasmanda karşılaşan ve 90+3'üncü dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü büyük üzüntü yaşadı. Güçlü rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, 87'nci dakikada skoru eşitledi. Zorlu deplasmanda puana çok yaklaşan Manisa ekibi dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Murat Cem'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla toplam 4'üncü mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü galibiyet hasretini de 7 maça çıkardı. Son olarak 2'nci haftada Vanspor FK'yı evinde 4-1 yenen Manisa FK ardından 7 maçlık periyotta 4 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. 9 puanda kalan siyah-beyazlılar alt sıralara doğru geriledi.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun, savunmada aksaklıklar yaşadıklarını dile getirdi. Çoşkun, "Kendi felsefemizi ve karakterimizi sahaya yansıtmak istedik. Bölüm bölüm bunu yaptık. Ofansif anlamda pozisyonlara girdik. Maçın başlangıcında ilk 15 dakikayı özetleyecek olursak, topa sahip bir oyun ortaya koyduk. Daha sonra kırılma anları oldu. 90 dakika üzerinden düşündüğümüzde 3-4 kırılma anı maçın sonucuna etki etti. Bu anlara iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Geçişlerde de doğru pozisyon almamız bizim için önemliydi. Özellikle hücum geçişlerinde bizim istediğimiz oyun formatını zaman zaman ortaya koysak da savunma geçişlerinde daha dikkatli olmalıyız. Bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Sorumluluk bizde ve tüm sorumluluğu alıyoruz. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOKTU'

Maçın ardından yaşanan olaylar hakkında konuşan Çoşkun, "Maçın sonunda çok çirkin, yaşanması hoş olmayan, her iki takıma da yakışmayan anlar yaşadık. Özellikle karma alanda taraftarların ellerinde bıçakların olması can güvenliğimizin olmadığı bir durum ortaya çıkardı. Bu da tabii ki yaşanması istenmeyen bir olaydı. Yöneticilerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Hatta Kayserispor Başkanı Ali Çamlı bizi soyunma odamıza geldi. Gerekli telkinlerde bulundu. Biz yöneticilerle hiçbir şey yaşamadık. Bu olaylardan yaşanmasından dolayı gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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