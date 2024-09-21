Üye Girişi
Haberler

Manisa FK'dan Dominant Galibiyet: 5-1

Manisa FK'dan Dominant Galibiyet: 5-1
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, takımının oynadığı iyi futbol ve konsantrasyonu övdü. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz ise takımının mücadele etmesine rağmen teknik anlamda yetersiz kaldıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuğu Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, başarılı bir mücadeleyle galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çavuş, ligin geride kalan bölümünde iyi sonuçlar elde ettiklerini, bu başarıyı sürdürmek istediklerini ifade etti.

Skordan bağımsız iyi bir oyun ortaya koymak ve seyircilere iyi futbol izlettirmek istediklerini dile getiren Çavuş, "Nitekim de 5 haftada bunu yaptık. Bu maçta rakibin durumu, yaşadıkları ve buraya geliş hikayeleri biraz daha farklı. Bu tür maçların konsantresi biraz zor olur fakat oyuncu grubun bunu çok iyi yaptı. Maç önünde de gerçekten çok konsantrelerdi. Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Çağdaş Çavuş, oyuncularını tebrik ederek, "Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bir tanesi bittikten sonra yenisi başlıyor. Bu çok daha değerli. Bu süreci de böyle geçirebilirsek bizim için çok mutluluk verici olacak." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ligde zor şartlar altında yarıştıklarını anlatan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu oyunculara, bu gruba mücadele anlamında saygı duyulması lazım. Sahada bakıyoruz çok sert bir mücadele var. Hakem hiç müdahale etmiyor, sadece izliyor. Devamında rakip hiç acımadan sert oyununa devam ediyor ve sonuçta çocuklarımızı sindirmeye çalışıyorlar sahanın içinde. Bu takımın ne şartlarda buraya geldiği, ne şartlarda mücadele ettiği ortada. Maç maç üstüne koyarak gidiyoruz. Bugünkü mücadeleye baktığımız zaman çocuklarımız hakikaten iyi mücadele ettiler ama sadece mücadeleyle olmuyor. Sahaya bir şeyler de koymak lazım teknik anlamda, fizik anlamında. Bu anlamda biraz yetersizdik. Yoksa mücadelemizi yapıyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Yeni Malatyaspor Derviş Deniz Trendyol manisa Futbol Yaşam Spor

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });