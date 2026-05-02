Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-off şansını geçen hafta kaçıran Manisa Futbol Kulübü sezonun son maçında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u evinde 5-0 yenerek taraftarına bol gollü veda etti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-off şansını geçen hafta kaçıran Manisa Futbol Kulübü sezonun son maçında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u evinde 5-0 yenerek taraftarına bol gollü veda etti. Rakibini yıldız santrforu Diony'nin 3, Adekanye'nin 2 golüyle mağlup ederek ligi 55 puanla bitiren Manisa ekibi altyapısıyla da gurur duydu. Manisa FK'da Sakaryaspor maçında altyapıdan yetişen 11 futbolcu 19 kişilik kadroda yer aldı. Manisa FK'nın özkaynak sisteminden gelen Yunus Emre Dursun, Ada İbik, Osman Kahraman, Saim Sarp Bodur, Ahmet Şen, Batuhan Çolak, Yunus Emre Köse, Oğuzhan Yurtdaş, Emre Akboğa, Metehan Başar ve Ayberk Karapo kadroda yer alırken, siyah-beyazlılar oyuncuların fotoğraflarını, 'Manisa Futbol Kulübü gururla sunar' mesajıyla paylaştı.

DIONY'DEN İLK HAT-TRICK

Manisa FK'nın Fransız golcüsü Diony ise kariyerinde ilk kez bu maçta hat-trick yaptı. Sezon boyunca golleriyle takımı sırtlayan Diony ligi 22 golle tamamladı. Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilip Manisa'da parlayan 33 yaşındaki golcünün sözleşmesi sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
