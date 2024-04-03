Manisa FK'da Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim'in göreve getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Manisa FK'nin başında 11 maça çıkan Dalcı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Dalcı'nın yerine Levent Devrim göreve başladı

Siyah-beyazlı ekip, yolların ayrıldığı Dalcı'nın yerine sezon sonuna kadar Levent Devrim ile anlaştı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Devrim, Manisa FK'nin yuvası olduğunu belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Devrim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Levent Devrim bu kulüp için önemli ve değerli bir isim. Birlikte çok önemli işler yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu sürecin sabırla üstesinden geleceğiz. Manisa Futbol Kulübü olarak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için çok çalışacağız. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum."