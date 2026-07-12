Haberler

Manisa FK'dan 5 transfer hamlesi

Manisa FK'dan 5 transfer hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesinde Noha Lemina, Julien Anziani, Cheikne Sylla, Atakan Çankaya ve Yüksel Egemen Yaylı'yı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Noha Lemina, Julien Anziani, Cheikne Sylla, Atakan Çankaya ve Yüksel Egemen Yaylı'yı transfer etti.

Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. 1. Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlı ekip, yeni sezon planlaması doğrultusunda 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Manisa FK, orta saha oyuncusu Julien Anziani, kanat oyuncusu Noha Lemina, kaleci Yüksel Egemen Yaylı, santrfor Cheikne Sylla ve savunma oyuncusu Atakan Çankaya ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtilirken, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni transferlerin, sezon öncesi kamp çalışmalarında takımla birlikte hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Manisa FK, gerçekleştirdiği takviyelerle 2026-2027 sezonunda güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

120 dakika boyunca nefesleri tuttuk! İşte yarı finale çıkan son takım
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı