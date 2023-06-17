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Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sinan Sağlam ile sözleşme imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sinan Sağlam ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konyaspor'dan Sinan Sağlam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç basketbolcu daha önce milli takım formasını da giymişti.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konyaspor'dan Sinan Sağlam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, alt yaş kategorisinde milli takım formasını terletmiş genç basketbolcu Sinan Sağlam'ı kadrosuna kattı. Kulüp, Darüşşafaka altyapısından yetişen kariyerinde Semt77 Yalova Spor, Petkim Spor, Afyon Belediye Spor, Galatasaray formalarını giymiş ve geride bıraktığımız sezon Basketbol Süper Ligi'nde Konyaspor'da oynayan 1998 doğumlu forvet Sinan Sağlam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sinan Sağlam Konyaspor Manisa Spor Spor Haberler

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