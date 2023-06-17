Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sinan Sağlam ile sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konyaspor'dan Sinan Sağlam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç basketbolcu daha önce milli takım formasını da giymişti.