Manisa Basket'te Yeni Sezon Öncesi Belirsizlik ve Yatırımcı Arayışı

Manisa Basket'te Yeni Sezon Öncesi Belirsizlik ve Yatırımcı Arayışı
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten kurtulan Manisa Basket, yeni sezon öncesinde yatırımcı arayışına girdi. Belediye bünyesinden çıkan kulüp, eski yapısına dönme ihtimalini de değerlendiriyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan Manisa Basket'te yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Ligdeki üçüncü yılında ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ederek son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi yeni yatırımcı arıyor. Geçen sezon şirketleşip Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinden çıkan kulüp yeniden devredilecek. Takımın yeniden belediye yönetimine geçmesi de konuşulsa da belediyeye tekrar devrolmasına son ihtimal olarak bakılıyor. Manisa Basket'in geçen sezondan oyunculara borç yükü de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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