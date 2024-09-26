Üye Girişi
Haberler

Manisa Basket'te Sürpriz Antrenör Ayrılığı

Manisa Basket'te Sürpriz Antrenör Ayrılığı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Manisa Basket, antrenör Ozan Bulkaz ile yollarını ayırdı. Yeni antrenör olarak Fenerbahçe Koleji'nden Ertuğ Tuzcukaya'nın göreve getirileceği öğrenildi.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Manisa Basket'te sürpriz ayrılık yaşandı. Ege temsilcisinde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan kulüp devredilmeden önce takımla sözleşme imzalayan Antrenör Ozan Bulkaz'ın görevine son verildi. Transferlerini tamamlayan Manisa ekibinde Avrupa'da Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de UCAM Murcia'yla oynanacak sezonun ilk maçına 6 gün kala alınan karar sürpriz olarak görüldü. Sezon öncesi yönetimi, renkleri, logosu ve adı değişen, tepeden tırnağa yeni bir takım kuran Manisa Basket'in Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine Fenerbahçe Koleji'nden ayrılan Ertuğ Tuzcukaya'yı getireceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Koleji Yerel Haberler Ozan Bulkaz Basketbol Güncel Manisa Spor

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });