Manisa Basket'te Darius Songaila ile Yollar Ayrıldı

Manisa Basket'te Darius Songaila ile Yollar Ayrıldı
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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Manisa Basket, Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, antrenöre katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayıp kulübün devriyle ilgili süreci de belirsiz olan Manisa Basket'te Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollar ayrıldı. Kulüpten, "Antrenörümüz Darius Songaila ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Oyunculuk kariyerinde NBA'de 2003-2011 yılları arasında 5 farklı takımda forma giyen, ülkemizde Galatasaray'da da oynayan 47 yaşındaki Litvanyalı Songaila, Manisa ekibinde geçen sezon ortasında hemşerisi antrenör Kazys Maksvytis'in yardımcısı olarak göreve gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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