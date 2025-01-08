Manisa Basket, Niners Chemnitz'i Zorla Geçti
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86'lık skorla mağlup etti. Maçta Manisa Basket'ten Besson 27, Saben Lee 20, White Jr 24 sayı ile öne çıktı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 87-86 yendi.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa)
Manisa Basket: Pickett 6, Saben Lee 20, Besson 27, White Jr 24, Yunus Emre Sonsırma 2, Chiozza 2, Leon Apaydın 1, Ahmet Yılmaz 5
Niners Chemnitz: Uguak 19, Garrett 20, Richter 9, Christmas 14, Lansdowne 2, Bailey Jr 10., Nkamhoua 10, Edigin, Tischler 2
1. Periyot: 21-20 (Manisa Basket lehine)
Devre: 37-41 (Niners Chemnitz lehine)
3. Periyot: 61-63 (Niners Chemnitz lehine) - MANİSA