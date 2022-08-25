Manfred Schmid: 'Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır'

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı gönülden tebrik ettiğini söyleyerek, " Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır. Çok sistematik bir oyunları var, ritimleri tutuyor" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Austria Wien deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ettiğini ifade ederek, "Çok güzel başladık oyuna. Kontrataktan çok kötü bir gol yedik, sonra moraller düştü. Çok hak edilmiş bir galibiyetti Fenerbahçe adına. Güzel bir performans gösterdiler. İlk 60 dakika çok güzel kafa tuttuk. Ama sonrasında tamamen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım. Hem kişisel olarak oyuncuları, genel takım kadrosu olarak zirvedeler. Kendimizi onlarla ölçebileceğimizi düşünmüyorduk. Ama gelişmemize çok yardım ettiler. Bu 2 maçlık tecrübe ilerleyen maçlar adına büyük bir deneyim oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır. Çok sistematik bir oyunları var, ritimleri tutuyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin çok büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum. Bizim takım olarak daha verimli olmamız gerekiyor. Son 30 dakikamızdan memnun değiliz, tamamen Fenerbahçe domine etti oyunu" dedi. - İSTANBUL