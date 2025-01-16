Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Mancini'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı Beşiktaş'la anılan Roberto Mancini söz konusu haberler hakkında konuştu. Deneyimli antrenör sorulan sorular üzerine, "Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" şeklinde bir açıklama yaptı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Roberto Mancini iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan teknik adam, Beşiktaş haberlerine yanıt verdi.

"NE DEDİKODUSU?"

Ajansspor'a konuşan Roberto Mancini, "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)" dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuşup konuşmadığı ve "Tükiye'de yeniden çalışma olasılığınız var mı?" sorusu sorulan Mancini, "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" yanıtını verdi.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın hocalığını yaptı. İtalyan efsane, Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

14 KUPA KAZANDI

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde toplam 14 kupa kaldırdı.

Mancini'den heyecan yaratacak Beşiktaş sözleri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Melike Şahin ile Hadise ters düştü
img

Marmaray'da olay yaratan görüntü! Vagona 'ışınlanarak' bindi
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

İyi olma ihtimali var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.