Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı

Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıl uzatarak 2027'ye kadar devam ettirdi. 33 yaşındaki futbolcu, kulübe 2019 yılında katılmıştı.

İngiltere ekibi Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da ifade edildi.

Maguire, Sheffield United, Hull City, Wigan ve Leicester City'de oynadıktan sonra 2019'da Manchester United'a transfer oldu.

İngiliz milli futbolcu, Manchester United kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
