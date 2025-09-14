Haberler

Manchester derbisi 3 golle City'nin

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. , Etihad Stadı'nda oynanan derbiyi Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.

