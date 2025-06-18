Manchester City yıldızlarıyla 3 puana uzandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.

YILDIZLARIYLA 3 PUANA UZANDI

Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinde sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte City turnuvaya 3 puanla başladı, Wydad ise puanla tanışamadı. Manchester City, 23 Haziran'da Al Ain ile karşılaşacak. Wydad ise 22 Haziran'da Juventus ile mücadele edecek.