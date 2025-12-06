Haberler

Manchester City, Sunderland'ı farklı mağlup etti
Güncelleme:
Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Sunderland'ı 3-0 yenerek puanını 31'e çıkardı ve 2. sıraya yerleşti. Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Philip Foden'ın golleriyle galip gelen City, 16. haftada Crystal Palace ile karşılaşacak.

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City evinde karşılaştığı Sunderland'ı 3-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Sunderland ile oynadı. Müsabakanın 31. dakikasında Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi, 35. dakikada Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pep Guardiola'nın öğrenceleri 65. dakikada Philip Foden'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten City, 33 puanlı lider Arsenal'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Sunderland ise 23 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 16. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise Newcastle United'ı konuk edecek. - İSTANBUL

