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Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne birkaç ay sahalardan uzak kalacak

Spor Haberleri

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in ilk haftasında oynanana Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin de Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kevin de Bruyne Pep Guardiola Süper Kupa Manchester Spor Haberler

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