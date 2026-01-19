Haberler

Manchester City, Marc Guehi'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Crystal Palace'tan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Guehi ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Guehi, transferinin kariyerinin en önemli anı olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiliz savunma oyuncusu Marc Guehi'yi kadrosuna kattı.

City'den yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool'un da yakından ilgilendiği Guehi için Manchester City, 20 milyon sterlin bonservis ödedi.

Kulübün sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Bu transfer, kariyerim için harcadığım tüm emeklerin doruk noktası gibi. Şu anda İngiltere'nin en iyi kulübünde ve inanılmaz bir oyuncu kadrosunun parçasıyım." ifadelerini kullandı.

Guehi, geçen sezon Crystal Palace ile Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
