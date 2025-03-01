Manchester City, Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatacak

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guardiola, İlkay ile sözleşme uzatacaklarını duyurdu.

GALATASARAY İSTİYORDU

Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu, sık sık sarı-kırmızılılarla anılıyordu. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Talk SPORT'ta yer alan bir haberde, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği bilgisi verilmişti. Haberin detayında, Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği yazılmıştı.

GUARDIOLA: SÖZLEŞMESİNİ 2026'YA KADAR UZATACAĞIZ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu gelişmenin ardından İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, İlkay hakkında "Sanırım sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağız. İlkay ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. 34 yaşındaki İlkay, 2194 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.