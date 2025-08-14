Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Saint-Germain'den kadro dışı kalan Gianluigi Donnarumma için Manchester City devreye girdi. Teknik direktör Pep Guardiola, İtalyan file bekçisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester City'nin, Donnarumma ile yıllık 12 milyon euronun üzerinde bir ücretle anlaşma sağladığı ve bonservisi için de 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in Lucas Chevalier'i kadrosuna katmasının ardından kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

GUARDIOLA GÖRÜŞTÜ

La Stampa'nın haberine göre, yıldız kaleci ile ilgilenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Donnarumma ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Manchester City, Donnarumma ile yıllık 12 milyon euro'nun üzerinde bir ücretle anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, Donnarumma'nın bonservisi için de 35 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.