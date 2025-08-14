Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Paris Saint-Germain'in Lucas Chevalier'i kadrosuna katmasının ardından kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

GUARDIOLA GÖRÜŞTÜ

La Stampa'nın haberine göre, yıldız kaleci ile ilgilenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Donnarumma ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Manchester City, Donnarumma ile yıllık 12 milyon euro'nun üzerinde bir ücretle anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, Donnarumma'nın bonservisi için de 35 milyon euroyu gözden çıkardı.