Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Paris Saint-Germain'den kadro dışı kalan Gianluigi Donnarumma için Manchester City devreye girdi. Teknik direktör Pep Guardiola, İtalyan file bekçisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Manchester City'nin, Donnarumma ile yıllık 12 milyon euronun üzerinde bir ücretle anlaşma sağladığı ve bonservisi için de 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Paris Saint-Germain'in Lucas Chevalier'i kadrosuna katmasının ardından kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması beklenen Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
GUARDIOLA GÖRÜŞTÜ
La Stampa'nın haberine göre, yıldız kaleci ile ilgilenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Donnarumma ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Manchester City, Donnarumma ile yıllık 12 milyon euro'nun üzerinde bir ücretle anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, Donnarumma'nın bonservisi için de 35 milyon euroyu gözden çıkardı.