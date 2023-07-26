Üye Girişi
Haberler

Manavgatlı Milli Sporcu Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleşen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Manavgatlı milli sporcu Kutluhan Duran, Erkek Kata ve Erkek Takım Kata kategorilerinde altın madalya kazandı. Türkiye, toplamda 9 madalya alarak genel klasmanda birinci sırada yer aldı.

Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Manavgatlı Milli Sporcu Kutluhan Duran Erkek Kata ve Erkek Takım Kata kategorilerinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda milli karateciler büyük bir başarıya imza attı. Manavgat'ın gururu milli karateci Kutluhan Duran, Erkek Takım Kata ve Ferdi Kata müsabakalarında toplamda iki altın madalya elde ederek Türkiye'nin genel klasmanda birinci sırada yer almasında en büyük paya sahip oldu. 28 ülkeden 420 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada milli sporcular 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya alarak genel klasmanda birinci sırada yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dövüş Sporları Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title