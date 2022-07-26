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Mame Diouf, Giresunspor ile prensipte anlaştı

Mame Diouf, Giresunspor ile prensipte anlaştı

Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı.

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Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı.

Yeşil beyazlılar, Senegalli golcü ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlarken, 34 yaşındaki futbolcu Giresun'a gelerek takımının yeni sezon hazırlıklarına katılacak.  Kariyerinde 153 Premier Lig maçı bulunan Diouf, Hatayspor ile çıktığı 73 Süper Lig maçında 31 gol atarken, 8 de asist yaptı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Giresunspor Hatayspor Spor Haberler

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