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Malmö, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Malmö, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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İsveç temsilcisi Malmö, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Yeni Malmö Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın basına kapalı kısmında maçın taktikleri üzerinde duruldu.

İsveç temsilci Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör Henrik Rydström yönetimindeki antrenman önce stat dışındaki sahada yapılan çalışmayla başladı. Isınma, çabukluk, kondisyon hareketlerinin ardından çalışma Yeni Malmö Stadı'na taşındı. Burada dar alanda pas ve minyatür kale oyunla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Malmö, yarın TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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