Malazgirt Gençlik ve Spor Merkezi Projeleri Devam Ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde gençlik ve spor yatırımlarıyla sosyal ve sportif bir merkez haline geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yapımı süren Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, ilçede yürütülen yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Malazgirt'in tarihi ve stratejik önemine dikkat çeken İl Müdürü Kılıç, yatırımların yalnızca spor altyapısını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda genç nüfusa sosyal, kültürel ve sportif anlamda büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Müdür Kılıç, "1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının açıldığı bu kadim topraklarda gençlerimize yönelik yatırımları artırmak bizler için tarihi bir sorumluluktur. Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projelerimiz, Malazgirtli gençlerimizin hem sporla hem de kültürel ve sosyal faaliyetlerle buluşacağı önemli merkezler olacak. Bu yatırımlar sayesinde ilçemizdeki çocuklarımız ve gençlerimiz modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşacak, aynı zamanda sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı bulacaklardır. Malazgirt, sadece tarihiyle değil, gençliğin enerjisiyle de geleceğe ışık tutan bir merkez haline gelecek. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde, Valimiz Avni Çakır'ın destekleriyle Malazgirt'te ve tüm Muş'ta gençlerimizin hizmetine sunulan bu eserlerin kısa sürede tamamlanarak milletimizin hizmetine açılması için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir" dedi. - MUŞ