Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Metehan Başar, sıkletlerinde beşinci oldu.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Metehan Başar, sıkletlerinde beşinci oldu.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın üçüncü gününde Murat ve Metehan, bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

67 kiloda Türkiye'yi temsil eden son Avrupa şampiyonu Murat, Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a 8-2 yenildi.

Milli sporcu Metehan Başar da 97 kilo üçüncülük müsabakasında İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi'ye 6-1 mağlup oldu. Metehan, 2017 ve 2018'de dünya şampiyonu olmuştu.

Madalya sayısı 4'e yükseldi

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü gün sonunda 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Grekoromen stil 82 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, Belgrad'da Türkiye adına ilk altın madalyayı kazandı.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, bronz madalya almıştı.

Rıza Kayaalp yarın altın madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarın grekoromen stil 130 finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Kadınlar 55 kiloda bronz madalya şansı süren Elvira Kamaloğlu, repesajda Kazak Marina Sedneva ile karşı karşıya gelecek.

Yarın ayrıca kadınlar 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit elemelerde mücadele edecek.

Azerbaycanlı güreşçiden "grand teknik"

Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, grekoromen stil 63 kiloda Ermeni Hrachya Poghosyan'ı 10-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Mammadov'un karşılaşmada sergilediği 5 puanlık "grand teknik", beğeni topladı.