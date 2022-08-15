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Malatya haberleri: Yeni Malatyaspor 1. Lig'e mağlubiyetle başladı

Malatya haberleri: Yeni Malatyaspor 1. Lig'e mağlubiyetle başladı

Malatya spor haberi | Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçını, lige geçtiğimiz sezon yükselen Bodrumspor ile deplasmanda oynadı ve rakibine 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'den geçen sezon düşen Yeni Malatyaspor'un tek golü 75. dakikada Cengizhan Akgün'den geldi. Yeni Malatyaspor'un özellikle ilk yarıda 'etkisiz' bir oyun sergilediği karşılaşmadaki kötü performansı, sezonun ilk haftasından taraftarları düşündürdü. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Spor Haberler

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