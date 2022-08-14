Malatya haber! Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1 Edinilen Malatya haberine göre Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar 21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 26. dakikada Bahadır Erol'un kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 34. dakikada Üzeyir Ergun'un pasında topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0 68. dakika topla buluşan Yahov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 75. dakikada sol kanattan verilen pasta topa sahip olan Cengizhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1 Stat: Bodrum İlçe Hakemler: Direnç Tosunluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx Bodrumspor: Ali Türkan xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Süleyman Özdamar xxx, Cenk Şen xx, Yekta Kurtuluş xx (Abdurrahman Canlı dk. 60 x), Süleyman Güneş xx, Recep Aydın xx (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Samet Yalçın xxx (Mohammed dk. 78 x), Bahadır Erol xx, Celal Dumanlı xx (Jahovic dk. 60 x), Yedekler: Bahri Can Tosun, Omer İmeri,Apti Mert Çayır, Ali Aytemur Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Yeni Malatyaspor: Abdülsamet Damlu xx, Taha Gür xx, Burak Kavlak xx, Arda Hilmi Şengül xx (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hüseyin Ekici x (Nuri Fatih Aydın dk. 39 x), Donsah xx, Jospin xx (Alperen Arslan dk. 39 x), Aly Malle xx (Miraç Altıntaş dk. 81 ?), Rahman Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xx, Yakup Alkan x (Cengizhan Akgün dk. 39 x), Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde, Mert, Berat Yaman Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Samet Yalçın (dk. 21 ve 35) Süleyman Özdamar (dk. 26) (Bodrumspor) Cengizhan Akgün (dk. 75) (Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Doğukan,Godfred (Yeni Malatyaspor), Recep Aydın(Bodrumspor) - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Spor Süleyman Özdamar Yeni Malatyaspor Samet Yalçın Spor Haberler

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