Malatya, futsal ligi ön eleme turu müsabakaları sona erdi

MALATYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonu Futsal Ligi ön eleme turu müsabakaları Malatya Mavi grup maçları sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalara Bingöl Gençlik Spor Kulübü, Diyarbakır Alipaşa Spor Kulübü, Siirt Üniversitesi Spor Kulübü ve Van Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü takımları katıldı.

müsabakalar sonunda Diyarbakır Alipaşa Spor Kulübü birinci, Bingöl Gençlik Spor Kulübü ikinci oldu.

İlk iki takımınyanı sıra gruplar içinde en iyi üçüncü olan takım TFF Futsal liginde oynayacak.